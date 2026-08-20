FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Whitbread-Anteile bei 35.02 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.856 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.19 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 19.08.2026 auf 24.58 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 29.81 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Whitbread zuletzt 4.12 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch