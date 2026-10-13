FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Weir Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.48 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 35.112 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Weir Group-Aktien wären am 12.10.2026 941.01 GBP wert, da der Schlussstand 26.80 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 5.90 Prozent verkleinert.

Weir Group wurde am Markt mit 6.82 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch