FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Weir Group-Papier an diesem Tag bei 16.18 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 618.047 Weir Group-Papiere. Die gehaltenen Weir Group-Aktien wären am 07.09.2026 16’835.60 GBP wert, da der Schlussstand 27.24 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68.36 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 7.02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch