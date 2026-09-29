FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Weir Group-Aktie bei 16.77 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 596.140 Weir Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’702.34 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Papiers am 28.09.2026 auf 26.34 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57.02 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich zuletzt auf 6.81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch