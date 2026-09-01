Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
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|Profitabler Weir Group-Einstieg?
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01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Weir Group-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.34 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57.671 Weir Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 28.46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’641.32 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.13 Prozent erhöht.
Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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