Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Weir Group-Performance
|
20.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Weir Group-Investment gewesen.
Am 20.10.2023 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 17.56 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 569.476 Weir Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Weir Group-Anteile wären am 19.10.2026 14’988.61 GBP wert, da der Schlussstand 26.32 GBP betrug. Aus 10’000 GBP wurden somit 14’988.61 GBP, was einer positiven Performance von 49.89 Prozent entspricht.
Insgesamt war Weir Group zuletzt 6.92 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Weir Group PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Weir Group PLC
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX schwächer -- US-Börsen leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich seitwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die US-Börsen dürften tiefer starten. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.