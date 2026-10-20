FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 20.10.2023 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 17.56 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 569.476 Weir Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Weir Group-Anteile wären am 19.10.2026 14’988.61 GBP wert, da der Schlussstand 26.32 GBP betrug. Aus 10’000 GBP wurden somit 14’988.61 GBP, was einer positiven Performance von 49.89 Prozent entspricht.

Insgesamt war Weir Group zuletzt 6.92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch