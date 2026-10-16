FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.25 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 44.435 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 1.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53.41 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 46.59 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Vodafone Group zuletzt 27.28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch