FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren gekostet

Am 13.11.2016 wurden Vodafone Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 2.05 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 488.759 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 576.98 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 12.11.2026 auf 1.18 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 42.30 Prozent vermindert.

Der Vodafone Group-Wert an der Börse wurde auf 27.18 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch