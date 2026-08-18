FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Utilities von vor 10 Jahren verdient

Das United Utilities-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.88 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’012.146 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen United Utilities-Aktien wären am 17.08.2026 14’048.58 GBP wert, da der Schlussstand 13.88 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.49 Prozent erhöht.

Alle United Utilities-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch