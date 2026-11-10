FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Utilities-Anteile betrug an diesem Tag 8.66 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1’155.402 United Utilities-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 15.46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’862.51 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 78.63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von United Utilities betrug jüngst 11.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch