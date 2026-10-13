FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die United Utilities-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 9.41 GBP. Bei einem United Utilities-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106.326 United Utilities-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 1’525.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14.35 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.58 Prozent gesteigert.

United Utilities wurde am Markt mit 10.57 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch