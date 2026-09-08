United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in United Utilities eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Zur Schlussglocke waren United Utilities-Anteile an diesem Tag 10.50 GBP wert. Bei einem United Utilities-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 952.081 United Utilities-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 13.37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’729.32 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 27.29 Prozent.
Am Markt war United Utilities jüngst 10.11 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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