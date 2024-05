FTSE 100-Wert Unite Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Unite Group-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Unite Group am 16.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0.35 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6.06 Prozent.

Unite Group-Dividendenrendite im Fokus

Die Unite Group-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 9.74 GBP aus dem London-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Unite Group wird das Unite Group-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Unite Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Unite Group-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet der Unite Group-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3.39 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3.59 Prozent.

Unite Group-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Unite Group via London 6.04 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 42.95 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Unite Group- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0.36 GBP voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.74 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Unite Group

Unite Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4.228 Mrd. GBP. Das Unite Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 42.34. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Unite Group einen Umsatz von 276.100 Mio.GBP sowie ein EPS von 0.25 GBP.

Redaktion finanzen.ch