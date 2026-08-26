Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Unilever-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43.42 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Unilever-Aktie investiert, befänden sich nun 23.033 Unilever-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 1’096.71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47.62 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 9.67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Unilever eine Marktkapitalisierung von 103.04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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