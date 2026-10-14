Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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14.10.2026 10:03:12
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Unilever-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 41.96 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 238.307 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 47.11 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’225.43 GBP wert. Damit wäre die Investition 12.25 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Unilever belief sich zuletzt auf 102.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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