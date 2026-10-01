FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Tritax Big Box REIT-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Tritax Big Box REIT-Aktie bei 2.14 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 46.635 Tritax Big Box REIT-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tritax Big Box REIT-Papiers auf 1.46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.09 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 68.09 GBP, was einer negativen Performance von 31.91 Prozent entspricht.

Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4.29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch