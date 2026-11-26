Heute vor 5 Jahren wurden Trades Tritax Big Box REIT-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.40 GBP. Bei einem Tritax Big Box REIT-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’168.577 Tritax Big Box REIT-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 5’965.23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.43 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 40.35 Prozent vermindert.

Tritax Big Box REIT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch