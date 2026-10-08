Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Tritax Big Box REIT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Tritax Big Box REIT-Aktie bei 1.28 GBP. Bei einem Tritax Big Box REIT-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 784.025 Tritax Big Box REIT-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’110.18 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.02 Prozent zugenommen.
Tritax Big Box REIT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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