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|Rentables Tritax Big Box REIT-Investment?
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22.10.2026 10:02:03
FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tritax Big Box REIT-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tritax Big Box REIT gewesen.
Am 22.10.2023 wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Tritax Big Box REIT-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1.34 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74.738 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (1.44 GBP), wäre die Investition nun 107.92 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.92 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT bezifferte sich zuletzt auf 4.19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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