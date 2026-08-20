FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Tritax Big Box REIT-Aktie statt. Der Schlusskurs des Tritax Big Box REIT-Papiers betrug an diesem Tag 1.39 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, befänden sich nun 71.788 Tritax Big Box REIT-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.58 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 113.21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.21 Prozent vermehrt.

Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4.59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch