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Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862

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Rentable Tesco-Investition? 14.09.2026 10:02:17

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Tesco
5.21 CHF 2.40%
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Heute vor 5 Jahren wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.093 Tesco-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 4.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.94 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 81.94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tesco eine Börsenbewertung in Höhe von 28.97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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