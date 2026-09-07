Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Tesco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2023 wurde das Tesco-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2.56 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3’913.894 Anteile im Depot. Die gehaltenen Tesco-Anteile wären am 04.09.2026 18’606.65 GBP wert, da der Schlussstand 4.75 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86.07 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Tesco eine Marktkapitalisierung von 29.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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