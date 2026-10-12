Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Tesco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Tesco-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.69 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 371.441 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’871.32 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 09.10.2026 auf 5.04 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87.13 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Tesco zuletzt 31.40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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