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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Tesco-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.70 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.038 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 5.60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 207.49 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107.49 Prozent angezogen.
Tesco war somit zuletzt am Markt 34.73 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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