FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tesco-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2.72 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3’674.539 Tesco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5.35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’658.78 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +96.59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Tesco einen Börsenwert von 33.28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch