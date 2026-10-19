Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tesco-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tesco-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2.72 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3’674.539 Tesco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5.35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’658.78 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +96.59 Prozent.
Zuletzt verbuchte Tesco einen Börsenwert von 33.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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