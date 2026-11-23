Die Tesco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Tesco-Anteile letztlich bei 4.53 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Tesco-Aktie investierten, hätten nun 220.994 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Tesco-Papiere wären am 20.11.2026 1’222.10 GBP wert, da der Schlussstand 5.53 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.21 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 34.25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch