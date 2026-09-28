St.James's Place Aktie 516114 / GB0007669376
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie Investoren gebracht.
Am 28.09.2025 wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12.34 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.037 StJamess Place-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 867.91 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Papiers am 25.09.2026 auf 10.71 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13.21 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für StJamess Place eine Börsenbewertung in Höhe von 5.29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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