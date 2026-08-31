St.James's Place Aktie 516114 / GB0007669376
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|Rentable StJamess Place-Investition?
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das StJamess Place-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das StJamess Place-Papier 12.69 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.880 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.46 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 28.08.2026 auf 11.86 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.54 Prozent.
Am Markt war StJamess Place jüngst 5.96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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