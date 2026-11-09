FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die StJamess Place-Aktie bei 15.91 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 62.859 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen StJamess Place-Aktien wären am 06.11.2026 706.53 GBP wert, da der Schlussstand 11.24 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 29.35 Prozent vermindert.

StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5.56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch