FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der StJamess Place-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9.34 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in StJamess Place-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107.124 StJamess Place-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (10.68 GBP), wäre die Investition nun 1’144.08 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14.41 Prozent.

StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5.27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch