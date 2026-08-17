FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren gekostet

Am 17.08.2021 wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.27 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 61.457 StJamess Place-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 11.80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 725.19 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27.48 Prozent eingebüsst.

StJamess Place erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch