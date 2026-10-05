FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das StJamess Place-Papier an diesem Tag 7.99 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’252.191 StJamess Place-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’066.62 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 02.10.2026 auf 10.44 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30.67 Prozent.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 5.17 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch