St.James's Place Aktie 516114 / GB0007669376
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
StJamess Place-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8.48 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117.952 StJamess Place-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11.60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’368.25 GBP wert. Damit wäre die Investition um 36.82 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 5.80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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