FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die StJamess Place-Aktie an diesem Tag 9.15 GBP wert. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.931 StJamess Place-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125.38 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 07.08.2026 auf 11.47 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.38 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte StJamess Place einen Börsenwert von 5.80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch