Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Standard Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Standard Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Standard Life-Papier bei 6.25 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1’598.795 Standard Life-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’788.86 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.89 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Standard Life einen Börsenwert von 9.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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