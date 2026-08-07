Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Standard Life-Investment gewesen.
Standard Life-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6.93 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Standard Life-Aktie investiert hat, hat nun 144.209 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 1’346.92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.34 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34.69 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Standard Life eine Börsenbewertung in Höhe von 9.31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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