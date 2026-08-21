Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Standard Life-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 21.08.2025 wurde das Standard Life-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Standard Life-Papiers betrug an diesem Tag 6.93 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.440 Standard Life-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131.48 GBP, da sich der Wert eines Standard Life-Papiers am 20.08.2026 auf 9.11 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.48 Prozent vermehrt.
Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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