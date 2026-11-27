Standard Life-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Standard Life-Papier 6.39 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’564.833 Standard Life-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 8.88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’895.71 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 38.96 Prozent.

Der Marktwert von Standard Life betrug jüngst 8.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch