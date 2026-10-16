Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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16.10.2026 10:02:18
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Standard Life gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Standard Life-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Standard Life-Anteile betrug an diesem Tag 6.61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’512.859 Standard Life-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 13’547.66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.96 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.48 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Standard Life belief sich zuletzt auf 8.82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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