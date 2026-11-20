|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
20.11.2026 10:02:10
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Standard Life-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Standard Life-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Standard Life-Anteile an diesem Tag bei 4.88 GBP. Bei einem Standard Life-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204.876 Standard Life-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 8.94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’831.59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.16 Prozent vermehrt.
Standard Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.14 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Life PLC Registered Shs
Analysen zu Standard Life PLC Registered Shs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.