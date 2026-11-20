Heute vor 3 Jahren wurden Standard Life-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Standard Life-Anteile an diesem Tag bei 4.88 GBP. Bei einem Standard Life-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204.876 Standard Life-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 8.94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’831.59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.16 Prozent vermehrt.

Standard Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.14 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch