FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 16.00 GBP. Bei einem Standard Chartered-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62.500 Standard Chartered-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 20.93 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’308.13 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.81 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 45.30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch