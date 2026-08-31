Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Standard Chartered-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.55 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 21.988 Standard Chartered-Aktien. Die gehaltenen Standard Chartered-Aktien wären am 28.08.2026 478.67 GBP wert, da der Schlussstand 21.77 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 378.67 Prozent gleich.
Standard Chartered wurde am Markt mit 47.57 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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