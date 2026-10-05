FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Standard Chartered-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.61 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’511.944 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Chartered-Papiers auf 21.90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’111.58 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 231.12 Prozent.

Standard Chartered wurde am Markt mit 47.63 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch