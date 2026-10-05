Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Standard Chartered-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.61 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’511.944 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Chartered-Papiers auf 21.90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’111.58 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 231.12 Prozent.
Standard Chartered wurde am Markt mit 47.63 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.09.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in London: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.