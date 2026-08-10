Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Standard Chartered-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Standard Chartered-Anteile an diesem Tag bei 6.61 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hat, hat nun 15.131 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Standard Chartered-Aktie auf 22.19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 335.75 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 235.75 Prozent gleich.
Standard Chartered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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