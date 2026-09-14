FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Standard Chartered-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14.35 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 697.107 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’019.52 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 11.09.2026 auf 22.98 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60.20 Prozent gesteigert.

Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 50.05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch