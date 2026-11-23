Am 23.11.2021 wurde die Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Standard Chartered-Anteile an diesem Tag 4.56 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.944 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 420.34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19.16 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 320.34 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered bezifferte sich zuletzt auf 41.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch