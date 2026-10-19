FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 7.36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 135.943 Standard Chartered-Aktien. Die gehaltenen Standard Chartered-Papiere wären am 16.10.2026 2’891.52 GBP wert, da der Schlussstand 21.27 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 189.15 Prozent gesteigert.

Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 46.08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch