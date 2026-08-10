FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15.26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 655.308 SSE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 23.90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’661.86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +56.62 Prozent.

SSE war somit zuletzt am Markt 28.84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch