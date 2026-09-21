FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 21.09.2023 wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.99 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die SSE-Aktie investierten, hätten nun 588.755 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 14’318.52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24.32 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 14’318.52 GBP entspricht einer Performance von +43.19 Prozent.

Der Marktwert von SSE betrug jüngst 29.54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch