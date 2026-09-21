Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’909 0.9%  SPI 19’690 0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’548 1.0%  Euro 0.9446 0.1%  EStoxx50 6’315 1.3%  Gold 4’351 -0.7%  Bitcoin 69’131 3.5%  Dollar 0.8229 0.1%  Öl 102.0 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Anleger schicken Aktie dennoch tief ins Minus
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
ABB-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Strombedarf von KI-Rechenzentren
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Aktien von HBM und Electra reagieren: HBM-Portfoliounternehmen Electra Therapeutics neu an der NASDAQ - So gross ist das IPO
Suche...
ETF Sparplan

SSE Aktie 389233 / GB0007908733

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative SSE-Investition? 21.09.2026 10:02:30

FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie Anlegern gebracht.

SSE
26.99 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Am 21.09.2023 wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.99 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die SSE-Aktie investierten, hätten nun 588.755 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 14’318.52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24.32 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 14’318.52 GBP entspricht einer Performance von +43.19 Prozent.

Der Marktwert von SSE betrug jüngst 29.54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SSE Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten