SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in SSE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die SSE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15.87 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.301 SSE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 162.19 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 16.10.2026 auf 25.74 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.19 Prozent angewachsen.
SSE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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